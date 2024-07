Billy Ray Cyrus findet Scheidung "ärgerlich", ist aber"glücklich", dass Ehe vorbei ist

In Gerichtsdokumenten, die dem US-People-Magazin vorliegen, soll etwa von "unüberbrückbaren Differenzen" und "unangemessenem ehelichem Verhalten" die Rede sein. Cyrus strebe demnach eine Annullierung der Ehe wegen "Betrugs" an.

Insider: Cyrus froh, dass es aus ist

Nun schreibt People unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle, dass Cyrus "das Drama in der Vergangenheit lassen" wolle. Er habe Menschen um sich, die ihn dabei unterstützen. "Er ist glücklich in Nashville und es geht ihm gut", so der Insider. "Er ist mit engen Freunden zusammen und hat einen guten Kontakt zu seiner Tochter Noah." Die Scheidung sei zwar "ärgerlich" für Cyrus. Aber: "Er ist glücklich, aus der Ehe raus zu sein." Cyrus und Firerose haben den Bericht bislang nicht kommentiert.