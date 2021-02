Junge Liebe: Neues Gerücht über Harry Styles und Olivia Wilde

Aktuell drehen beide gemeinsam in Los Angeles den Film "Don't Worry Darling". Bevor sie mit der Arbeit ann dem Projekt begannen, habe sie bereits eine enge Freundschaft verbunden, "die jedoch schnell romantisch wurde", heißt es.

Styles ersetzte LaBeouf

Olivia Wilde, die Regie führt, will in Don't Worry Darling" auch in einer Nebenrolle auftreten. Styles ersetzte den US-Schauspieler Shia LaBeouf, der aus Termingründen von dem Projekt abspringen musste, wie die US-Branchenportale Variety und Deadline.com berichtet hatten. Der Film spielt in einer abgelegen Wüstengemeinde im Kalifornien der 1950er Jahre. Das Drehbuch stammt von Katie Silberman, die zuvor auch an dem Skript für die gefeierte Komödie "Booksmart" mitwirkte, mit der Wilde 2019 ihr Regiedebüt gegeben hatte.

Der frühere One-Direction-Star Styles, der als Sänger auch eine Solokarriere verfolgt, stand erstmals 2017 für das Kriegsdrama "Dunkirk" unter der Regie von Christopher Nolan vor der Filmkamera.

Zwischenzeitlich mussten die Dreharbeiten zu "Don"t Worry, Darling" wegen eines Corona-Falls am Set gestoppt werden, berichteten Variety und Hollywood Reporter. Die Dreharbeiten mit weiteren Stars wie Florence Pugh ("Little Women") und Chris Pine ("Star Trek") waren im Oktober angelaufen.