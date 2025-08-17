Das ehemalige "Spice Girl" Victoria Beckham steht seit über 30 Jahren im Rampenlicht, doch der Ruhm forderte seinen Tribut. In der neuen Netflix-Doku "Victoria Beckham", die im September erscheint, soll laut Page Six enthüllt werden, wie jahrelanges Bodyshaming zu Problemen mit ihrem Körperbild und einer Essstörung bei der Britin führte. Doku enthüllt Kämpfe mit Körperbild und Essen "Wenn man im Nachhinein auf die Medienlandschaft der 90er Jahre zurückblickt, war es unglaublich hart", behauptet demnach ein Branchenkenner, der gegenüber Page Six bestätigt, dass Beckham in der dreiteiligen Serie besagte Schwierigkeiten thematisieren werde.

"Victorias Aussehen und ihr Gewicht wurden intensiv unter die Lupe genommen", fügt der Insider hinzu. "Ich denke, das Publikum wird ein gewisses Verständnis dafür bekommen, was sie durchgemacht hat." Quellen zufolge blickt Victoria in der neuen Dokumentation auch auf Archivmaterial zurück, unter anderem auf eine Szene, als Fernsehmoderator Chris Evans sie 1999 – nur zwei Monate nach der Geburt von Brooklyn – live in der Sendung zum Wiegen drängte. Mehr zu Beckhams damaligem TV-Auftritt:

Victoria Beckham selbst hatte angedeutet, dass bei den Dreharbeiten zu der Doku-Serie Tränen flossen. "Und neulich fragte ich mich: Was werde ich denken, wenn ich diese Tränen auf einem riesigen Bildschirm sehe? Oder auf einem iPhone?", erzählte sie Bloomberg im Mai. Victoria Beckhams Essgewohnheiten In einem Interview im Jahr 2022 hatte David Beckham Einblicke in die eintönigen Essgewohnheiten seiner berühmten Ehefrau Victoria gegeben. "Ich werde sehr emotional, wenn es um Essen und Wein geht. Wenn ich etwas Großartiges esse, möchte ich, dass es jeder probiert", erklärte der vierfache Vater im Podcast "River Cafe Table 4" und fuhr weiter fort: "Leider bin ich mit jemandem verheiratet, der seit 25 Jahren das Gleiche isst. Seit ich Victoria kenne, isst sie nur noch gegrillten Fisch und gedünstetes Gemüse."