Neue Harry-Potter-Darstellerin kritisiert J.K. Rowling für Haltung gegenüber trans Personen

Die britische Harry-Potter-Schauspielerin Bel Powley sieht die Ansichten der Autorin J.K. Rowling zum Thema Gender kritisch. „Ich lehne J.K. Rowlings Ansichten zum Thema Geschlecht entschieden ab“, sagte die 34-Jährige der Zeitung Telegraph.

In der neuen Harry-Potter-Serie, die Ende des Jahres erscheinen soll, übernimmt Powley die Rolle von Harry Potters grimmiger Tante Petunia Dursley. „Ich finde, dass die trans Community Sicherheit und Würde und Respekt und uneingeschränkte Akzeptanz verdient“, sagte Powley den Angaben nach.

Als trans oder transgender Person werden Menschen bezeichnet, die sich dem Geschlecht, das ihnen bei Geburt zugeschrieben wurde, nicht zugehörig fühlen.

Daniel Radcliffe distanzierte sich von Rowling

Rowling macht seit Jahren mit umstrittenen Äußerungen - oft in sozialen Medien - zur Debatte über Trans- und Frauenrechte auf sich aufmerksam und wird dafür massiv kritisiert. Sie vertritt die Auffassung, das biologische Geschlecht könne nicht geändert werden und warnt etwa vor angeblichen Gefahren für Frauen, wenn nach Geschlechtern getrennte Räume trans Menschen offenstehen. Stars aus der Harry-Potter-Filmreihe wie Daniel Radcliffe hatten sich vor Jahren von Rowling distanziert.

Powley: „Ich liebe Harry Potter“

Trotz der verschiedenen Ansichten zu dem Thema sei sie allerdings ein großer Fan der weltberühmten Buchreihe. „Ich liebe Harry Potter. Ich bin mit den Büchern aufgewachsen. Ich gehöre zu dieser ersten Generation von Lesern“, schwärmte Powley laut Telegraph. Sie liebe „Magie und Gruseliges“.