Neu Debatte über Happy End von Titanic

Warum klettert er denn nicht einfach auf die verdammte Tür rauf- und warum hilft sie ihm nicht wenigstens ein bisschen dabei? Inzwischen haben sich wohl Generationen von leidenden Titanic-Zuschauern diese Frage gesellt, angesichts der berühmten Szene mit Leonardo di Caprio und Kate Winslet im eisigen Nordatlantik. Auch die Macher und Hauptdarsteller des Films haben sich schon mehrfach öffentlich den Kopf zerbrochen - und jetzt gibt auch noch Popdiva Celine Dion ihren Kommentar dazu ab:

"Rose war zu erfroren"

Entertainer Jimmy Fallon fragte Dion in seiner „Tonight“-Show, ob Rose nicht Jacks Leben hätte retten können, wenn sie ein bisschen zur Seite gerutscht wäre. Fallon zeigte ihr ein Foto der berühmten Szene. Die Kanadierin, die den Titanic-Song „My Heart Will Go On“ gesungen hatte, antwortete nach kurzem Zögern: „Wenn du dir das Bild genau anschaust, siehst du, dass Rose entweder tot oder erfroren ist.“ Jedenfalls sei sie nicht ganz bei sich gewesen.

Zur Hauptfigur Jack sagte Dion, dass dieser keine Extra-Einladung gebraucht habe nach dem Motto:. „Come on Baby, mach's dir bequem! Spring drauf!“ Sie vermutete, dass Jack vom kalten Ozeanwasser so durchgefroren war, dass er nicht mehr die Kraft besaß, auf die Tür zu springen.