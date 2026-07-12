Natascha Ochsenknecht verheimlicht ihre Dates vor ihren Kindern

Von 1993 bis 2012 war Natascha Ochsenknecht mit Schauspieler Uwe Ochsenknecht verheiratet. Aus dieser Verbindung stammen auch ihre drei Kinder Wilson Gonzalez, Jimi Blue und Cheyenne Savannah.

Von 2009 bis 2017 war sie mit dem ehemaligen Fußballer Umut Kekilli liiert. Seit der Trennung gilt sie offiziell als Single. Wobei, Dates hat sie durchaus, aber nur heimlich, wie sie jetzt in der zweiten Folge der fünften Staffel von „Diese Ochsenknechts“ (am 12. Juli um 19.05 Uhr bei RTL oder bereits jetzt auf RTL+ zu sehen) verrät.

„Das ist jetzt nicht so, dass sich keiner für mich interessiert. Ich habe auch Verehrer“, so Ochsenknecht.

„Ich muss natürlich alles verheimlichen vor meinen Kindern, dass ich date. Die würden den Typen direkt auf Herz und Nieren prüfen.“

Sie hätte gerne jemanden in ihrem Alter, „oder ein bisschen jünger“. Ochsenknecht ist 61. „Aber die meisten, die mich anschreiben, sind 40, 42, 45 so.“