Natascha Ochsenknecht spricht über Scheidung von Uwe

Nach 16 Jahren Ehe trennten sich Schauspieler Uwe Ochsenknecht und Natascha Ochsenknecht 2009, die Scheidung folgte 2012. Im Podcast "tigges trifft" sprach Natascha Ochsenknecht jetzt darüber, wie es eigentlich dazu kam.

"Ich wurde nicht mehr gesehen. Man ist an mir vorbeigegangen, hat nicht mit mir gesprochen", erzählt sie und macht damit klar, dass sie in der Ehe schon länger unglücklich war.

Dieses Problem sei bereits zehn Jahre nach dem Beginn ihrer Beziehung aufgetreten. Da habe man aber noch versucht, eine Lösung zu finden. "Wir hatten die Abmachung: Wir gucken mal, dass wir so einmal im Monat, vielleicht ein Wochenende abhauen oder alle zwei Monate oder dass wir mal essen gehen."