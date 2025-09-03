Bei Jimi Blue Ochsenknecht, der zuletzt wegen einer unbezahlten Hotelrechnung vor dem Innsbrucker Landesgericht gestanden war, weist seine Mutter öffentlich jede Schuld von sich, bei der Erziehung versagt zu haben. "Ich glaube nicht, dass es automatisch die Schuld der Eltern ist, wenn bei Kindern was schiefläuft. Noch dazu, wenn sie erwachsen sind", sagte Fernsehmoderatorin Natascha Ochsenknecht am Mittwoch der Bunten. "Ich finde diesen Vorwurf lächerlich. Jeder, der uns kennt, weiß, dass die Kinder super aufgewachsen sind."

Die 61-Jährige sagte über ihren Sohn Jimi Blue (33), er müsse für Fehler geradestehen. Es gebe Fehler im grünen Bereich, die mit einer Entschuldigung wiedergutzumachen seien. Aber: "Bei Jimi leuchtete die Ampel dunkelrot. Dafür muss er geradestehen. Das muss er alleine klären und auch finanziell für den Schaden aufkommen. Und 18.000 Euro sind viel Geld." Bei ihren drei Kindern - neben Jimi Blue sind das Wilson (35) und Cheyenne (25) - habe es Situationen gegeben, bei denen sie "Mist!" gedacht habe, berichtete Ochsenknecht. "Natürlich nie so schlimm wie bei Jimi. Damit muss ich als Mutter klarkommen." Ihre Kinder seien dennoch feine Menschen.