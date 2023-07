Naomi Watts über schockierende Diagnose mit 36: "Ich geriet außer Kontrolle"

Heute setzt sich Naomi Watts dafür ein, dass die Menopause kein Tabuthema bleibt. Als sie selbst bereits im Alter von 36 Jahren in die Wechseljahre kam, war dies jedoch ein Schock für sie, wie die britisch-australische Schauspielerin jetzt gegenüber dem Hello!-Magazin enthüllte.

Naomi Watts über ihre frühe Menopause

Watts, die zwei Kinder mit ihrem Ex-Partner Liev Schreiber teilt, sagte, sie habe damals unter diversen körperlichen Symptomen gelitten und das Gefühl gehabt, die Kontrolle zu verlieren.

"In einem so jungen Alter in die Wechseljahre zu kommen war nicht einfach, vor allem in einer Zeit, in der es so wenige Informationen darüber gab", erklärte die heute 54-Jährige.

"Stimmungsschwankungen, nächtliche Schweißausbrüche und Migräne", hätten ihr das Leben schwer gemacht. "Ich hatte das Gefühl, außer Kontrolle zu geraten."