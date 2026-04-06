Nach Krebsdiagnose nahm Prinzessin Kate erstmals wieder am Ostergottesdienst teil

Der König in Blau, die Königin in Rot und die Prinzessin in Cremeweiß: In farbenfroher Kleidung haben die britischen Royals am traditionellen Ostergottesdienst auf Schloss Windsor teilgenommen.

Prinzessin Kate nahm erstmals seit ihrer Krebsdiagnose im Jahr 2024 wieder an den Feierlichkeiten teil. Die 44-Jährige kam gemeinsam mit ihrem Ehemann, Thronfolger Prinz William (43), und ihren Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7).

Nach Angaben der Nachrichtenagentur PA versammelten sich mehr als 100 Menschen vor dem Schloss. König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) kamen mit dem Auto an und wurden mit Rufen wie "God save the King" begrüßt. Nach dem Gottesdienst wurde der Königin ein Blumenstrauß überreicht.