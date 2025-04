Nach Gerüchten um Dates mit JLo: Wer ist Kevin Costers mysteriöse Begleitung?

Die Vertreter des Schauspielers hüllen sich allerdings in Schweigen. Offiziell gilt Costner als Single.

Christine Baumgartner: Mit Ex-Nachbarn verlobt

Costners Ex-Frau Baumgartner soll indes mit einem Freund und ehemaligen Nachbarn weitergezogen sein. Monatelang habe sie eine Beziehung mit dem Finanzier Josh Connor geführt. Im Jänner dieses Jahres berichtet People, Baumgartner und Connor hätten sogar schon den nächsten Schritt gewagt und sich verlobt. Am 26. Jänner soll Connor ihr einen Heiratsantrag gemacht haben. Das angebliche Paar hätte zunächst ein gemeinsames Dinner genossen und wäre dann am Strand von Santa Barbara entlang spaziert. "Es fing an zu regnen, also war fast niemand am Strand, als Josh auf die Knie ging", erzählt ein Insider.