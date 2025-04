US-Medien: Kristen Stewart und Partnerin Dylan Meyer haben geheiratet

US-Schauspielerin Kristen Stewart und Drehbuchautorin Dylan Meyer haben US-Medienberichte zufolge "Ja" gesagt. Die Hochzeit habe dem People-Magazin zufolge am 20. April im mexikanischen Restaurant Casita Del Campo in Los Angeles stattgefunden.

Meyer machte den Antrag

Stewart hatte ihre Verlobung im November 2021 in einer Radio-Talkshow bekanntgegeben. "Wir werden heiraten", sagte der "Twilight"-Star damals in der "Howard Stern Show", wie zahlreiche US-Medien übereinstimmend berichteten. Meyer habe zu ihrer großen Freude um ihre Hand angehalten. Über die Hochzeitspläne sagte Stewart laut "USA Today", dass sie ganz entspannt in Los Angeles feiern wollten.

Auch über ihren Kinderwunsch sprach Stewart schon: Im "Not Skinny But Not Fat"-Podcast verriet sie im vergangenen Jahr, dass sie und Meyer sich Eizellen entnehmen haben lassen, um zu einem späteren Zeitpunkt ein Baby zu bekommen. "Wenn wir also loslegen wollen, können wir das", so Stewart, und betont, dass sie sich alle Optionen "offen halten" wollen.

Die beiden Frauen hatten sich bei Dreharbeiten kennengelernt. Im Sommer 2019 zeigten sie sich erstmals öffentlich als Paar. Stewart, die als 18-Jährige nach ihrem "Twilight"-Erfolg plötzlich im Rampenlicht stand, war mehrere Jahre mit ihrem britischen Schauspielkollegen Robert Pattinson liiert.