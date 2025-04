Bericht: William und Kate entschieden sich zu Ostern für die Middletons

Der britische König Charles und Königin Camilla nahmen am Sonntag am traditionellen Ostergottesdienst auf Schloss Windsor teil. Nach Monaten hat sich auch der von seinen royalen Aufgaben entbundene Prinz Andrew wieder öffentlich gezeigt. Der Nachrichtenagentur PA zufolge war das erste Mal seit dem Osterfest 2024, dass Andrew bei einer offiziellen Veranstaltung der königlichen Familie zu sehen war. Zum Gottesdienst kam er unter anderem mit seiner Ex-Frau Sarah "Fergie" Ferguson .

Nicht im Kreise der Royals zu sehen waren Thronfolger William und Ehefrau Kate . Bereits vor Ostern berichtete die britische Zeitung Daily Mirror unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle, William und Kate würde planen, die Feiertage mit ihren Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) auf ihrem Landsitz in Norfolk zu verbringen. William habe König Charles vorab informiert, hieß es. "Der Prinz teilte dem König seine Absicht mit, das jährliche Treffen auszulassen, um über Ostern ausgedehnte Zeit als Familie zu genießen", so der Palast-Insider. "Sie haben sich dafür entschieden, gemeinsam Zeit zu verbringen, bevor die Kinder wieder zur Schule gehen."

Privater Kirchgang

Dem Hello!-Magazin zufolge habe die Familie Ostern mit Kates Eltern Carole und Michael Middleton verbracht. William und Kate sollen den 11-Uhr-Gottesdienst in der St. Mary Magdalene Church im Dorf Sandringham besucht.

Den Ostergottesdienst in Windsor hatten die Royals auch im vergangenen Jahr ausgelassen. Kate hatte kurz zuvor in einer sehr persönlichen Videobotschaft der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass bei ihr nach einer größeren Bauch-OP festgestellt worden sei. Inzwischen konnte sie ihre Chemotherapie beenden. Die Prinzessin nimmt auch wieder Termine wahr.

Die Behandlung des ebenfalls an Krebs erkrankten König Charles dauert weiterhin an. Doch auch er ist längst wieder in der Öffentlichkeit zu sehen. Zuletzt absolvierte er mit Ehefrau Camilla gar einen viertägigen Staatsbesuch in Italien.