Nach Baby-Geburt: Gisele Bündchen feiert auf Jacht ihr Liebesglück mit Valente

Das Supermodel und der Jiu-Jitsu-Lehrer wurden am Sonntag in Miami fotografiert, wie sie sich küssend in der Sonne aalten. Bündchen trug ein graues Bikinioberteil und eine weiße Hose, während Valente in einer schwarzen Badehose fotografiert wurde. Paparazzi fingen ein, wie die beiden am Deck der Jacht Zärtlichkeiten austauschten (zu sehen hier).