Mutter von Moderatorin entführt und vermisst: Polizei rekonstruiert Ereignisse

Im Fall der verschwundenen Mutter der US-Moderatorin Savannah Guthrie hat das FBI eine Belohnung von 50.000 US-Dollar (42.301,20 Euro) ausgesetzt. Gesucht werden Hinweise, die zur Auffindung der 84-jährigen Nancy Guthrie oder zur Festnahme und Verurteilung von Verantwortlichen führten, wie der Leiter der FBI-Außenstelle Phoenix bei einer Pressekonferenz im US-Bundesstaat Arizona sagte. Guthrie war zuletzt am Samstagabend gesehen worden. Die Tochter von Nancy Guthrie, US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie, hatte sich mit einer emotionalen Botschaft an den oder die Entführer gewandt. "Wir müssen zweifelsfrei wissen, dass sie lebt und dass Sie sie (in ihrer Gewalt) haben", sagte Guthrie in einem Video, das auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht wurde. "Wir möchten von Ihnen hören und sind bereit zuzuhören. Bitte melden Sie sich bei uns."

In einem weiteren Video spricht ihr Bruder Camron. "Wer auch immer da draußen unsere Mutter hat, wir wollen von euch hören", sagt er etwa und appelliert an den oder die Täter: "Ihr müsst euch melden. Wir müssen einen Weg finden, um zu kommunizieren, damit wir weiterkommen. Zuerst müssen wir wissen, dass ihr unsere Mutter habt. Wir wollen mit euch reden und wir warten auf Kontakt."

Die Polizei geht davon aus, dass Nancy Guthrie aus ihrem Haus in Arizona entführt wurde. Der zuständige Sheriff Chris Nanos betonte, die Ermittler hätten weiterhin keine Tatverdächtigen. Man gehe nach wie vor davon aus, dass Guthrie "noch da draußen" sei. Einen bestätigten Hinweis darauf, dass sie noch lebt, gebe es jedoch bisher nicht. Am Samstag entführt Die Ermittler legten zudem eine ungefähre zeitliche Rekonstruktion der Ereignisse vor. Demnach wurde Guthrie am Samstagabend von Familienangehörigen zu ihrem Haus gebracht. In der Nacht trennte sich die Türklingel-Kamera vom Netz; wenig später registrierte eine Software eine Person auf dem Grundstück - Bildmaterial existiert dazu nach Angaben der Behörden nicht. Am Sonntagvormittag bemerkte die Familie das Verschwinden, kurz darauf wurde der Notruf abgesetzt. Forensisch gesichert sei bisher lediglich eine Blutspur im Eingangsbereich des Hauses, die per DNA eindeutig Nancy Guthrie zugeordnet worden sei.