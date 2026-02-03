Im Schlaf aus eigenem Haus entführt? Mutter von "Today-Show"-Moderatorin vermisst

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Savannah Guthrie, Moderatorin der US-amerikanischen "Today-Show", sorgt sich um ihre Mutter Nancy Guthrie. Die 84-Jährige verschwand am 31. Jänner. Ermittler haben das Haus der Frau in Arizona zum Tatort erklärt und setzen die Suche nach ihr fort, berichtet das Magazin People. Die Polizei geht davon aus, dass Nancy Guthrie wahrscheinlich aus ihrem eigenen Haus entführt wurde. Verdacht: Savannah Guthries Mutter könnte entführt worden sein Ein Sprecher des Sheriffs von Pima County teilte gegenüber dem Promiportal Page Six mit, die Ermittler würden davon ausgehen, dass die Mutter der Moderatorin "gegen ihren Willen, möglicherweise mitten in der Nacht, aus ihrem Haus entführt wurde". "Das schließt mögliches Kidnapping ein", führte der Sprecher weiter aus.

Sheriff Chris Nanos von Pima County klärte die Öffentlichkeit am Montag über den Tatbestand gegenüber CNN auf: "Es handelt sich um eine ältere Dame Mitte 80, die an gesundheitlichen Problemen leidet. Sie konnte keine 50 Meter weit gehen." Er fügte hinzu, dass er in seinen 50 Dienstjahren ein "Bauchgefühl" entwickelt habe, dass Guthrie entführt worden sein könnte. "Etwas, das man mir über den Tatort erzählt hat, ließ mich vermuten, dass es sich hier um mehr als nur eine vermisste Person handelt", so der Sheriff zu dem Fall, der in Amerika für Aufsehen sorgt.