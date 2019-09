Moby lässt sich Tierliebe-Tattoo am Hals stechen

Dazu erklärt der Tierrechtsaktivist seine Beweggründe: "Ich lebe seit fast 32 Jahren vegan, ich werde dieses Tattoo also vermutlich nie bereuen. Es ist meine Lebensaufgabe, mich für die Rechte und die Befreiung der Tiere einzusetzen."

Das Tattoo habe zudem zwei Bedeutungen, schreibt Moby, der darauf anspielt, dass er einerseits für den Rest seines Lebens vegan bleiben wird und dass er dies andererseits tut, um das Leben der Tiere zu retten und wertzuschätzen.

Bereits in einem früheren Instagram-Post beschrieb er, dass er aus einer Vielzahl an Gründen vegan lebt. Es gehe ihm unter anderem um die eigene Gesundheit, den Klimawandel und Antibiotika-Resistenzen, die mit Fleischkonsum in Zusammenhang stehen können. Hauptsächlich verzichte er aber auf tierische Produkte, weil er der Überzeugung sei, "dass jedes Tier das Recht hat, ein Leben nach eigenem Willen zu leben".