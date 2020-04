Mit Whiskey und Bademantel: Meryl Streep gibt Instagram-Debüt

"When they get depressed, it's a bottle of Scotch, plus a little jest" (deutsch: "Wenn sie depressiv werden, ist es eine Flasche Scotch und ein kleiner Scherz"), singt Streep. Unterstützt wird sie dabei von ihren "Mamma Mia!"-Kolleginnen Christine Baranski (67) und Audra McDonald (49), die ebenfalls mit Alkohol und Bademantel bewaffnet sind. Das Video ist Teil des virtuellen Konzerts "Take Me To The World: A Sondheim 90th Birthday Celebration" auf Youtube.