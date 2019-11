Bittersüß: Die unverhoffte Liebesgeschichte der Meryl Streep

Bereits seit 41 Jahren sind die mehrfache Oscarpreisträgerin Meryl Streep (70) und Ehemann Donald Gummer (72) verheiratet. In den Hollywood'schen Gefilden der kurzen Ehen und On-Off-Liebschaften eine echte Seltenheit. Doch dass die beiden sich 1978 überhaupt über den Weg gelaufen sind, war einem herzzerreißenden Umstand geschuldet.

Die Liebe zu John Cazale

1976 spielte die damals 28-jährige Streep in der Shakespeare-Komödie "Maß für Maß" in New York. Ebenfalls Teil der Besetzung war Schauspieler John Cazale, der später vor allem durch seine Rolle als "Fredo" in zwei "Der Pate"-Filmen bekannt wurde. Cazale und Streep warfen schnell ein Auge aufeinander und verliebten sich während der Proben. 1977 stand das Künstlerpaar für "The Deer Hunter" auch gemeinsam vor der Kamera. Der Film bedeutete vor allem für Streep den Durchbruch und brachte ihr ihre erste Oscarnominierung ein. Doch Karrierehoch und Liebesglück drohte ein jäher Rückschlag, als Cazale kurz nach Abschluss der Dreharbeiten an Lungenkrebs erkrankte.