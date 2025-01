Miriam Höller und Roland Trettl: "Hatte Angst, mich wieder auf jemanden einzulassen"

Für Model, Stuntfrau und Rednerin Miriam Höller war es eigenen Angaben zufolge gar nicht so leicht, eine neue Liebe zuzulassen: "Ich hatte Angst, mich wieder auf jemanden einzulassen, mit dem Risiko, dass es mir dann wieder entrissen wird", sagt sie im Gespräch mit der Illustrierten Bunte. "Aber auch da stelle ich mich wieder meiner Angst und lasse mich zu hundert Prozent auf die Beziehung ein."

Am Wochenende hatten Höller und der der deutsch-italienische TV-Koch Roland Trettl via Instagram ihre Beziehung öffentlich gemacht. "True!!", schrieb Trettl zu einem gemeinsamen Foto. Damit dürfte er auf die kursierenden Gerüchte angespielt haben: Die deutsche Boulevardpresse hatte in den vergangenen Wochen immer wieder über eine vermeintliche Liebesbeziehung berichtet.