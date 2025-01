Miriam Höller: Neue Liebe Trettl war ein Freund von verunglücktem Partner Arch

Model, Stuntfrau und Rednerin Miriam Höller und TV-Koch und Moderator Roland Trettl sind frisch verliebt, doch kennen sich schon viele Jahre.

Trettl sei ein Freund ihres verstorbenen Partners Hannes Arch gewesen, wie Höller im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news. verriet. "Wir kennen uns bereits vierzehn Jahre lang und waren lange nicht in Kontakt, bis wir zueinandergefunden haben. Wir haben es nicht sofort öffentlich gemacht, weil wir selber erst mal schauen wollten, wie gut wir zueinander passen. Jetzt sind wir uns sehr sicher, dass wir zusammengehören und gemeinsam die Zukunft gestalten möchten."

"Angst, mich wieder auf jemanden einzulassen" Am 30. Jänner erscheint Höllers Buch "Das Leben ist ungerecht: Und das ist gut so". Darin beschreibt sie, wie sie sich nach ihren Schicksalsschlägen wieder aufgerappelt hat. Denn die 37-Jährige musste in der Vergangenheit schwere Schicksalsschlägen verkraften. Im Juli 2016 hatte sie sich bei einem Stunt beide Füße gebrochen, kurz danach starb ihr damaliger Verlobter Arch bei einem Hubschrauberflug in Kärnten. Für Höller war es eigenen Angaben zufolge gar nicht so leicht, eine neue Liebe zuzulassen: "Ich hatte Angst, mich wieder auf jemanden einzulassen, mit dem Risiko, dass es mir dann wieder entrissen wird", sagt sie im Gespräch mit der Illustrierten Bunte. "Aber auch da stelle ich mich wieder meiner Angst und lasse mich zu hundert Prozent auf die Beziehung ein."

"Roland ist ein großes Geschenk" Die Entscheidung, sich auf etwas Neues einzulassen, sei eine "mutige" gewesen, wie sie nun zu spot on news sagt: "Ich möchte jetzt eine neue Beziehung eingehen. Und dann schauen wir, wie lange das Leben mir das dann gönnt. Roland ist auf alle Fälle ein großes Geschenk." Am Wochenende hatten Höller und Trettl via Instagram ihre Beziehung öffentlich gemacht. "True!!", schrieb Trettl zu einem gemeinsamen Foto. Damit dürfte er auf die kursierenden Gerüchte angespielt haben: Die deutsche Boulevardpresse hatte in den vergangenen Wochen immer wieder über eine vermeintliche Liebesbeziehung berichtet. Höller teilte auf ihrem Account ebenfalls ein inniges Bild. "Leben, du überraschst mich immer wieder", schrieb sie dazu. Ihren Post ergänzte sie mit einem roten Herzen in Flammen.

2010 war Höller Kandidatin bei der von Heidi Klum präsentierten ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel". Roland Trettl ist seit 2018 Gastgeber der Vox-Dating-Doku "First Dates - Ein Tisch für zwei" und tritt in der kommenden 18. Staffel der RTL-Tanzshow "Let's Dance" als Kandidat an. Auch die Schauspielerinnen Simone Thomalla, Christine Neubauer und Diego Pooth, Sohn der Moderatorin Verona Pooth, werden beim deutschen Pendant der "Dancing Stars" zu den Tänzern gehören.