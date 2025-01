Prinzessin Beatrice ist zum 2. Mal Mutter geworden: So heißt ihre Tochter

"Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrice und Herr Edoardo Mapelli Mozzi freuen sich, die sichere Ankunft ihrer Tochter Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi bekannt zu geben", liest man neben einem Foto des Babys. Demnach kam das Mädchen am 22. Jänner um 12:57 Uhr zur Welt. Beatrice und ihr Ehemann "bedanken sich bei allen Mitarbeitenden des Krankenhauses für die wunderbare Versorgung".

Beatrice ist die ältere Tochter von Charles' Bruder Prinz Andrew und dessen Ex-Frau Sarah "Fergie" Ferguson.

Geheiratet haben Beatrice und Mapelli Mozzi im Jahr 2020 während der Pandemie-Beschränkungen in einer Zeremonie im engsten Familienkreis. Am 18. September 2021 kam die erste gemeinsame Tochter Sienna Elizabeth zur Welt. Mapelli Mozzi nahm einen Sohn - Christopher - mit in die Ehe. Ers tammt aus einer früheren Beziehung Mapelli Mozzis mit der US-amerikanischen Architektin Dara Huang. Viel ist über Wolfie - wie Christopher von der Familie genannt wird - nicht bekannt.