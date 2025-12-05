Miley Cyrus verlobt, um ungewöhnliche Phobie in den Griff zu bekommen

Zuletzt wurde darüber spekuliert, ob sich das Paar vielleicht verlobt haben könnte, nachdem Cyrus am Montagabend zusammen mit ihrem Freund die Premiere von "Avatar: Fire and Ash" im legendären Dolby Theatre in Los Angeles besucht hat.

Nach ihren Beziehungen mit Schauspieler Liam Hemsworth und Sänger Cody Simpson ist Miley Cyrus seit 2021 mit Maxx Morando , Schlagzeuger der Rockband "Lilly", liiert.

Ein Detail stach bei dem Pärchen-Auftritt ins Auge: Aufmerksamen Fans fiel auf, dass Cyrus einen goldenen Ring am linken Ringfinger, den ein riesiger Diamant ziert, trug.

Das Schmuckstück hatte sie erstmals auf Fotos präsentiert, die sie anlässlich ihres 33. Geburtstags am 23. November auf Instagram geteilt hatte.

Cyrus' und Morandos Beziehung wurde im März 2022 bestätigt, als eine Quelle gegenüber Us Weekly erklärte: "Es ist eine neue Beziehung. Sie lernen sich momentan noch kennen. Sie haben viel Spaß und verbringen viel Zeit miteinander."

Seit ihrem Auftritt am Montagabend haben Spekulationen um eine mögliche Verlobung Fahrt aufgenommen, wie unter anderem Cosmopolitan und die Daily Mail berichten.

Nun hat die Sängerin selbst die Gerüchte um ihren Beziehungsstatus kommentiert - und dabei ein bisher unbekanntes Detail über sich enthüllt.

Miley Cyrus: "Genau deshalb habe ich mich verlobt"

Die Popsängerin war am Donnerstag, dem 4. Dezember, zu Gast in der Show "Jimmy Kimmel Live!".

Da verriet die 33-Jährige, seit ihrer Kindheit eine Abneigung gegen Papier zu haben. Sie scherzte, sich deswegen verlobt zu haben.

"Es wird immer schlimmer, deshalb muss etwas unternommen werden. Ich werde mich über EMDR [Anm. Eye Movement Desensitization and Reprocessing; eine anerkannte Traumatherapie) ist eine wissenschaftlich anerkannte Traumatherapie und Hypnose informieren, weil es meinen Alltag beeinträchtigt", gestand Cyrus.

Dann erklärte sie: "Wenn jemand ein Amazon-Paket bekommt, wird mir schlecht, weil der Karton das Schlimmste ist. Er ist total trocken und enthält Verpackungsmaterial. Das ist das Beste daran, und genau deshalb habe ich mich verlobt, weil ich meinen Verlobten alle Pakete draußen öffnen lasse."