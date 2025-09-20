Stars, die auf Hypnose schwören - und wie sie ihnen geholfen hat
Zahlreiche berühmte Personen nutzen Hypnose und Hypnotherapie, in der Hoffnung, ihre Ängste zu überwinden, ihre Leistungsfähigkeit zu steigern und unliebsame Gewohnheiten zu ändern.
Reese Witherspoon dank Hypnose angstfrei
Darunter auch Reese Witherspoon, die kürzlich verriet, dass eine Hypnotiseurin ihr Leben verändert habe. Im Podcast "Las Culturistas" erzählte sie, früher an Panikattacken gelitten zu haben. "Schlimme Panikattacken, bei denen ich weinen musste."
Meditation und Medikamente hätten nicht geholfen. "Ich habe es mit Meditation versucht, aber es fällt mir schwer, zuzuhören, weil ich auch so etwas wie eine Aufmerksamkeitsstörung habe, sodass ich nicht sehr lange zuhören kann. Ich habe (das Beruhigungsmittel) Ativan ausprobiert. Dadurch fühlte ich mich wie ein Zombie. Ich habe nicht auf dem Niveau performt, das ich mir gewünscht habe, und ich war nicht mehr so witzig", so der Filmstar.
Erst eine Hypnotiseurin, die sich auf Neurolinguistische Programmierung spezialisiert hatte, habe ihr helfen können, ihre Ängste zu beseitigen. Damals war Witherspoon 34 Jahre alt. "Sie half mir zu erkennen, dass ich das gleiche Ergebnis erzielen würde, aber ich konnte all die Ängste dazwischen loswerden", erzählte die Schauspielerin. "Das hat tatsächlich mein ganzes Leben verändert. Und ich möchte, dass die Menschen wissen, dass Angst real ist."
Welche Stars sonst noch auf Hypnose schwören:
Kevin Costner ist einer der bekanntesten Schauspieler Hollywoods. Doch nur wenige wissen, dass er Hypnose als Mittel zur Bewältigung persönlicher Herausforderungen einsetzt. Berichten zufolge litt er während der Dreharbeiten zu "Waterworld" auf Hawaii an Seekrankheit, was zu einem Problem für die Produktion hätte werden können. Costner habe Medienberichten zufolge seinen persönlichen Hypnosetherapeuten nach Hawaii einfliegen lassen, der ihn behandelte. So konnten die Dreharbeiten fortgesetzt werden.
Wenn es nach britischen Gazetten geht, ist Prinzessin Kate ein Fan von Hypnose. Zum ersten Mal hat ihr die Methode demnach 2013 geholfen, als sie unter massiver Schwangerschaftsübelkeit litt. Bei der Geburt von George und Charlotte habe sie dann angeblich auch auf sogenanntes "Hypnobirthing" gesetzt. Kate soll ganz angetan von der Methode sein, bei der Atem- und Entspannungsübungen zum Einsatz kommen.
Eva Mendes litt früher unter Arachnophobie, eine starke Angst vor Spinnen. Jahrelang habe sie nicht mit Spinnen im selben Raum bleiben können und jemand rufen müssen, der sie entfernte. "Schon als kleines Mädchen reagierte ich körperlich, wenn ich eine sah, und flippte aus", zitierte "Contactmusic" Mendes. Schließlich suchte sie eine Hypnotiseurin auf, die ihr half, ihre Angst zu überwinden. "Man legt sich hin, entspannt sich, und dann führt sie einen durch diese Art von Entspannungsübung. Und das Coole daran ist, dass man denkt, es wären nur drei Minuten, und dann ist eine ganze Stunde vergangen", sagte Mendes.
Orlando Bloom aß als Kind angeblich so gerne Schokolade, dass seine Mutter einen Hypnotiseur rief, um ihm zu "helfen". Er nutzte Berichten zufolge auch Hypnotherapie, um in Form zu kommen und Gewicht zu verlieren.
Zu Beginn seiner Schauspielkarriere nutzte Ashton Kutcher erfolgreich Hypnose, um sich seinen zukünftigen Erfolg vorzustellen. Später hörte er angeblich dank Hypnose mit dem Rauchen auf.
