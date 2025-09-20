Stars, die auf Hypnose schwören - und wie sie ihnen geholfen hat

Zahlreiche berühmte Personen nutzen Hypnose und Hypnotherapie, in der Hoffnung, ihre Ängste zu überwinden, ihre Leistungsfähigkeit zu steigern und unliebsame Gewohnheiten zu ändern.

Reese Witherspoon dank Hypnose angstfrei

Darunter auch Reese Witherspoon, die kürzlich verriet, dass eine Hypnotiseurin ihr Leben verändert habe. Im Podcast "Las Culturistas" erzählte sie, früher an Panikattacken gelitten zu haben. "Schlimme Panikattacken, bei denen ich weinen musste."

Meditation und Medikamente hätten nicht geholfen. "Ich habe es mit Meditation versucht, aber es fällt mir schwer, zuzuhören, weil ich auch so etwas wie eine Aufmerksamkeitsstörung habe, sodass ich nicht sehr lange zuhören kann. Ich habe (das Beruhigungsmittel) Ativan ausprobiert. Dadurch fühlte ich mich wie ein Zombie. Ich habe nicht auf dem Niveau performt, das ich mir gewünscht habe, und ich war nicht mehr so witzig", so der Filmstar.

Erst eine Hypnotiseurin, die sich auf Neurolinguistische Programmierung spezialisiert hatte, habe ihr helfen können, ihre Ängste zu beseitigen. Damals war Witherspoon 34 Jahre alt. "Sie half mir zu erkennen, dass ich das gleiche Ergebnis erzielen würde, aber ich konnte all die Ängste dazwischen loswerden", erzählte die Schauspielerin. "Das hat tatsächlich mein ganzes Leben verändert. Und ich möchte, dass die Menschen wissen, dass Angst real ist."