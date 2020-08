Miley Cyrus trauert um ihre Großmutter

Mitte August meldete sich Cyrus auch musikalisch zurück. "Midnight Sky" ist Cyrus' erste Veröffentlichung dieses Jahr. Die selbstermächtigende Botschaft der Single: "I was born to run, I don't belong to anyone, oh no/ I don't need to be loved by you (By you)" (dt. etwa: "Ich war zum Laufen geboren, Ich gehöre zu niemandem/ Ich brauche es nicht, von dir geliebt zu werden"). Zu Beginn der Coronapandemie veranstaltete die Musikerin einige Wochen lang eine Talk-Show auf Instagram, zu der sie befreundete Prominente einlud. Fans warten seit längerem auf ihr angekündigtes siebtes Studioalbum.