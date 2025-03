Midlife-Crisis? George Clooneys neuer Look sorgt für Spekulationen

Als George Clooney am Sonntag in New York City unterwegs war und sich mit seiner Frau Amal Clooney zum Essen traf, stach der neue Look des 63-Jährigen sofort ins Auge.

Der Schauspieler trug eine sportliche schwarze Lederjacke, beigefarbene Chinos und schwarz-weiße Turnschuhe. Eine dunkle Sonnenbrille und ein schwarzer Rucksack rundeten seinen schnittigen Look ab, mit dem der Mime in der Öffentlichkeit gesichtet wurde, bevor er nach dem Lunch in einen SUV stieg.

Was ist der Grund für das Umstyling?

Die Veränderung sorgt freilich für Spekulationen. So fragt sich die Daily Mail gar, ob der Filmstar in einer Midlife-Crisis stecke und sich daher optisch verjüngen möchte.

Wahrscheinlicher ist jedoch, dass das haarige Make-over mit George Clooneys Broadway-Debüt in "Good Night, And Good Luck" zusammenhängt. 1986 stand der Hollywoodstar das letzte Mal auf einer Theaterbühne. Dieses Jahr tritt er erstmals auf dem Broadway auf. Am 8. März 2025 startete "Good Night, and Good Luck" über die Kommunistenhatz in den 50er-Jahren mit Clooney in der Hauptrolle. Das Politstück soll bis zum 8. Juni dieses Jahres laufen.