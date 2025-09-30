Michelle Pfeiffer verrät Geheimnis: "Habe mich darüber bedeckt gehalten"

Im Podcast "Smartless", moderiert von den befreundeten Hollywood-Stars Jason Bateman, Will Arnett und Sean Hayes , verriet die 67-Jährige nun ein freudiges Detail, das sie sehr lange geheim hielt: Sie ist Gromutter geworden.

Michelle Pfeiffer ist bekannt dafür, ihr Privatleben auch privat zu halten. Hin und wieder aber verrät die Schauspielerin dann doch, was abseits der Filmkameras in ihrem Leben so passiert.

"Es ist so schön"

Ein bisschen mussten die Moderatoren es ihr aus der Nase herausziehen, doch dann gestand Pfeiffer freudig, dass sie und Ehemann David E. Kelley (69) zum ersten Mal Oma und Opa wurden – und zwar bereits vergangenes Jahr. Dies sei auch einer der Gründe gewesen, wieso sie sich von der Schauspielerei großteils zurückgezogen habe. Ihr Alter habe aber auch eine Rolle dabei gespielt.

"Ich habe weder die Zeit noch den Wunsch, so tief und so lange einzutauchen und dabei nicht präsent zu sein", so die Ex-Catwoman. "Mir ist klar geworden, dass ich nur noch eine begrenzte Zeit habe und – ich verkünde das vielleicht gerade in dieser Show – dass ich letztes Jahr Großmutter geworden bin."

Nachdem Hayes, Bateman und Arnett gratulierten, ergänzte Pfeiffer: "Ich habe mich darüber sehr bedeckt gehalten, aber es ist einfach himmlisch. Es ist so schön. Und hätte ich gewusst, dass ich Großmutter werde, hätte ich nicht so viel Arbeit angenommen. Aber ich habe alles genossen und bin wirklich dankbar."

Mehr verriet Pfeiffer über ihr Enkelkind jedoch nicht. Mit Kelley hat sie zwei gemeinsame Kinder: Adoptivtochter Claudia Rose sowie Sohn Henry.