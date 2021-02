Warum Michelle Pfeiffer die Hauptrolle in "Das Schweigen der Lämmer" ablehnte

Schauspielerin Michelle Pfeiffer (62, "Avengers: Endgame") hat vor rund 20 Jahren die weibliche Hauptrolle in "Das Schweigen der Lämmer" abgelehnt, weil sie den Film als zu böse empfand. "In dem Film war so viel Böses", sagte sie in einem Interview des Magazins The New Yorker am Sonntag (Ortszeit).