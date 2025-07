Michelle Obama heizt Gerüchte um Ehekrise an: "Zum ersten Mal völlig frei"

Gerüchte, dass es in der Ehe zwischen Michelle und Barack Obama heftig kriseln soll, reißen nicht ab. Nun hat die ehemalige First Lady der USA mit einer neuen Aussage selbst Öl ins Feuer gegossen.

Obama leidet nicht unter dem "Empty Nest Syndrom"

In der neuesten Folge ihres Podcasts "IMO with Michelle Obama and Craig Robinson", die am 9. Juli erschien, war Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus ("Veep") zu Gast. Zu dritt sprachen sie auch über das Thema Familie – und wie es ist, wenn die erwachsenen Kinder aus dem Haus sind und man sich plötzlich auf eine neue Lebensrealität einstellen muss, unter dem man mitunter leidet.

Dieses sogenannte "Empty Nest Syndrom" mache Obama aber nicht zu schaffen, gibt sie an, ganz im Gegenteil. Aktuell würde sie vor allem Befreiung empfinden und sich auf die eigenen Bedürfnisse fokussieren – was auch bedeutet, dass ihr Mann nicht mehr an erster Stelle kommt.