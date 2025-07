Michael Patrick Kelly: "Gier ist das Gift - Liebe ist die Antwort"

Bereits als Teenager füllte er mit seiner Familie Stadien und lieferte einige Welthits ab. Sein letztes Album "B-O-A-T-S" (2021) feierte Gold-und Platin-Erfolge. Derzeit arbeitet er an seinem neuen Album "Traces". Der KURIER hat den sympathischen Weltstar zum etwas anderen Interview getroffen.

KURIER: Drei Worte, die mich beschreiben:

Michael Patrick Kelly: Musiker, Amerikanisch-irisch, Christ.

Mein innigster Wunsch, um die Welt zu verändern/verbessern wäre ...

Es gibt einen Spruch: The heart of the problem is the heart. Das Herz des Problems ist das Problem des Herzens. Ich glaube nicht, dass wir durch politische, wirtschaftliche oder technologische Lösungen den Menschen wirklich zum Besseren verändern können. Viel, was in der Welt so schiefläuft, ist von Gier getrieben. Geldgier, Machtgier. Die Gier ist das Gift und die Antwort darauf ist die Liebe. Wenn man Menschen sieht, die selbstlos lieben, das sind die, die die Welt wirklich verändern. Wir müssen wieder dieser Liebe in uns Platz geben.