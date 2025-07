Gerüchte, dass es in der Ehe zwischen Michelle und Barack Obama heftig kriseln soll, gibt es seit Monaten. Nun bezog das ehemalige Präsidenten-Paar erstmals selbst klare Stellung dazu. Barack Obama: "Sie hat mich zurückgenommen!" In der neuesten Folge ihres Podcasts "IMO with Michelle Obama and Craig Robinson", den die 61-Jährige mit ihrem Bruder moderiert, war ein "sehr, sehr, sehr spezieller Gast" an deren Seite, wie die beiden zu Beginn witzelten. Danach meinte Robinson sarkastisch: "Was, ihr mögt euch?" Und Michelle Obama erwiderte resignierend: "Oh ja, die Gerüchteküche." Barack Obama nahm ebenfalls auf der Humorschiene Platz: "Sie hat mich zurückgenommen! Es war eine knappe Sache", gab er zurück. Doch was wie ein Witz klingt, dürfte zumindest einen kleinen wahren Kern haben.

Stellungnahme zu Gerüchten Michelle Obama sprach mit ernsten Worten die Gerüchte rund um ihre Ehe an – und überraschte mit Details: "Es gab keinen Moment in unserer Ehe, in dem ich darüber nachgedacht hätte, meinen Mann zu verlassen", betonte sie zu Beginn und schob allen Gerüchten um eine mögliche Scheidung den Riegel vor. Doch gleichzeitig gab sie im Podcast auch offen zu, Krisen mit ihrem Ehemann durchgemacht zu haben: "Wir hatten wirklich harte Zeiten, aber auch viele schöne Momente, viele Abenteuer. Und ich bin ein besserer Mensch geworden, weil ich diesen Mann geheiratet habe." Zudem nannte sie Barack einen "engagierten Vater". Dieser übrigens zeigte sich überrascht, dass die ganze Welt über den Zustand seiner Ehe rätselte. "Das sind so Dinge, die kriege ich einfach nicht mit. Dann spricht mich jemand darauf an, und ich denke mir nur: 'Wovon redest du?'", erzählte er im Podcast.