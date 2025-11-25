Michelle Obama deutlich erschlankt: Fans vermuten Abnehmspritze
Michelle Obama hatte die Ehre, von der berühmten Fotografin Annie Leibowitz für ein neues Fotoalbum geknipst zu werden. Auf Instagram teilte die ehemalige First Lady Aufnahmen, die hinter den Kulissen bei dem exklusiven Fotoshooting entstanden sind.
Michelle Obama für Annie Leibowitz vor der Kamera
Dabei zeigt sich die zweifache Mutter von einer Seite, die man so vielleicht nicht von ihr kennt: Obama posiert in lässigen Jeans und Raulederstiefeln. Dazu trägt sie ein einfaches, graues T-Shirt. Die Haare sind lang und offen.
Die Ehefrau von Barack Obama veröffentlichte auf Instagram ein Video vom Fotoshooting und eines der dabei entstandenen Bilder.
Leibowitz habe immer schon gewusst, "dass ein Foto mehr kann, als nur einen Moment festzuhalten – es kann etwas aussagen. Ihr Buch 'Women' hat genau das getan und unsere Sicht auf Frauen und ihr Leben durch ihre Linse erweitert. Es war mir eine Ehre, für die Neuauflage von Annie fotografiert zu werden und die Vielfalt der Frauen von heute einzufangen. Ich hoffe, Sie finden es genauso inspirierend wie ich", schrieb sie über die Zusammenarbeit mit der Kult-Fotografin.
Im Kommentarbereich unter dem Posting fanden sich zahlreiche begeisterte Kommentare. Hier einige Bemerkungen von Obamas Instagram-Followern:
- Es geht nicht nur um das Foto selbst, sondern auch um das, was es repräsentiert und wofür du stehst. Eine großartige Frau und ein großartiges Foto.
- Diese Frau hat alles. Schönheit, Intelligenz, Mitgefühl, Nachdenklichkeit, Humor. Ich liebe sie.
- Es drückt Stärke, Kraft und Vitalität aus, aber gleichzeitig auch Ruhe. Atemberaubend.
Spekulationen um Ozempic
Das Fotoshooting löste aber nicht nur positive Reaktionen aus. Vielen Usern fällt auf, dass die Ex-First-Lady sichtlich erschlankt ist. Einige äußern sogar die Vermutung, dass der Gewichtsverlust möglicherweise das Resultat des Einsatzes von Abnehmspritzen sein könnte.
Es wird darüber spekuliert, ob vielleicht Ozempic im Einsatz war. "Ich würde an Ozempic tippen. Oder an einen Personal Trainer und eine strenge Diät, nee, Ozempic ist viel einfacher", schreibt ein Social-Media-User.
