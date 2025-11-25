Michelle Obama deutlich erschlankt: Fans vermuten Abnehmspritze

Michelle Obama hatte die Ehre, von der berühmten Fotografin Annie Leibowitz für ein neues Fotoalbum geknipst zu werden. Auf Instagram teilte die ehemalige First Lady Aufnahmen, die hinter den Kulissen bei dem exklusiven Fotoshooting entstanden sind.

Michelle Obama für Annie Leibowitz vor der Kamera

Dabei zeigt sich die zweifache Mutter von einer Seite, die man so vielleicht nicht von ihr kennt: Obama posiert in lässigen Jeans und Raulederstiefeln. Dazu trägt sie ein einfaches, graues T-Shirt. Die Haare sind lang und offen.