Was Michelle Hunziker heute über Thomas Gottschalk denkt

Im Jahr 2009 stieg Michelle Hunziker als Co-Moderatorin bei "Wetten, dass..?" ein und führte gemeinsam mit Entertainer-Legende Thomas Gottschalk (76) durch die Show.

2011 gab Gottschalk seinen Abschied. Hunziker würde sich ihrem Ex-Kollegen Thomas Gottschalk aber immer noch sehr verbunden fühlen, wie sie jetzt erzählte, auch wenn der Kontakt weniger geworden sei.

"Wenn wir uns sehen, ist es immer schön, aber wir telefonieren nicht. Vor kurzem habe ich ihn getroffen und war sehr froh, ihn zu umarmen", sagte die 49-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

"Ich habe Thomas lieb. Ich habe ihn so lieb, dass ich es nie kommentiert habe, wenn er vielleicht mal einen nicht ganz richtigen Satz gesagt hat. Und ich werde ihn auch weiterhin liebhaben, weil ich weiß, was für eine tolle Zeit wir zusammen erlebt haben", so die Moderatorin.

Ende November 2025 gab Gottschalk öffentlich bekannt, dass er an einem Angiosarkom erkrankt ist. "Ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Karten auf den Tisch legen. Ich habe Krebs", sagte der deutsche Entertainer damals gegenüber der Bild-Zeitung.

Er hat sich dann aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um sich voll und ganz seiner Gesundheit zu widmen.

Eigentlich hätte er am 9. Mai in München die Preisverleihung "Goldener Ochsensepp" moderieren sollen, doch er sagte ab. Die Veranstaltung wurde jetzt auf den 5. September verschoben.