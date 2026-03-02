Michael Jackson, 2009 verstorben, sieht sich erneut mit schweren Vorwürfen konfrontiert – beziehungsweise eher dessen Nachlassverwalter. Besonders brisant ist, dass die Klage, die posthum gegen den Musiker eingereicht wurde, von engen Freunden Jacksons kommt. Vier Geschwister aus der Familie Cascio, die einst als enge Freunde und nahezu wie eine zweite Familie des "King of Pop" galten, beschuldigen Jackson des sexuellen Missbrauchs und Kinderhandels. Wie das Musikmagazin Rolling Stone berichtet, behaupten die Kläger, Jackson habe sie als Kinder manipuliert und über Jahre hinweg missbraucht.

Bisher hat die Familie Jackson verteidigt In der Klageschrift wird betont, dass die Geschwister erst nach Jahren intensiver Therapie das volle Ausmaß des erlittenen Traumas verstanden hätten. Die Klage sei zudem als Botschaft an weitere Opfer gedacht, sich nicht von mächtigen Strukturen einschüchtern zu lassen. "Es ist nie zu spät, die Wahrheit ans Licht zu bringen und für Gerechtigkeit zu kämpfen", heißt es darin sinngemäß. Die Familie Cascio hatte über Jahrzehnte eine enge Beziehung zu Jackson. Frank Cascio, ehemaliger Vertrauter und persönlicher Assistent des Musikers, veröffentlichte nach Jacksons Tod sogar das Buch "Mein Freund Michael", in dem er den Popstar mit Haut und Haar verteidigte. Es sorgt für großes Aufsehen in der Öffentlichkeit, dass ausgerechnet diese Familie nun derartige schwere Vorwürfe gegen Jackson erhebt.