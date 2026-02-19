Ehestreit endete mit Notruf: Dramatische Details zur Trennung von Mia Goth und LaBeouf
Eine Zeit war es ruhig um Hollywoods Enfant Terrible Shia LaBeouf. Doch nun mehren sich alarmierende Schlagzeilen. Nachdem der Schauspieler wegen einer Bar-Schlägerei festgenommen wurde, wurde kurz darauf publik, dass es auch in seinem Privatleben mal wieder turbulent zugeht. Page Six berichtete diese Woche unter Berufung auf Insider, dass sich LaBeouf und seine Frau Mia Goth bereits vor einiger Zeit getrennt haben sollen.
Goth und LaBeouf sollen schon Länger getrennt leben
Ein Insider behauptet gegenüber Page Six, dass die Trennung des On-Off-Paares bereits vor fast einem Jahr erfolgt sei. Ob LaBeouf und Goth die Scheidung eingereicht haben, ist derzeit unklar. Der "Transformers"-Star soll das gemeinsame Heim aber verlassen haben und nach New Orleans gezogen sein, um näher bei seiner Familie zu sein.
Offiziell bestätigt wurde die jüngste Trennung des Paares bisher nicht, aber es kommen weitere Details über die Beziehungskrise ans Licht. Laut Daily Mail soll es offenbar Goth gewesen sein, die den Schlussstrich gezogen habe - nach neun Jahren Ehe, die schon einmal vor dem Aus-Stand.
Polizei vor Trennung mehrfach zu Shia LaBeoufs Haus zitiert
Das Nachrichtenportal TMZ berichtet indes, dass es zwischen LaBeouf und Goth wild zugegangen sein soll, bevor es zu der kolportierten Trennung kam.
Zum Haus des Paares in Los Angeles soll mehrfach die Polizei gerufen worden sein, bevor LaBeouf nach New Orleans zog. So wurde laut Dokumenten, die TMZ erhalten hat, unter anderem im November 2024 ein Notruf wegen einer "Störung der öffentlichen Ordnung zwischen einem Ehepaar" aus dem Haus des "Transformers"-Stars getätigt.
Am Telefon sei eine "unkooperative Frau" zu hören gewesen, bei der es sich laut TMZ um Goth gehandelt haben soll, die wiederholt "geh einfach" sagte, um ihren Ehepartner zum Verlassen der Hauses zu bewegen. Im Hintergrund sei ein "fluchender Mann" zu hören gewesen.
TMZ berichtet, die Pressestelle der Stadt Pasadena habe bestätigt, dass es sich um die Bewohner des Haushalts des Hollywoodpaares gehandelt hat, obwohl damals kein offizieller Polizeibericht erstellt worden sei.
Turbulente On-Off-Beziehung
La Beouf und Goth hatten sich 2012 am Set von "Nymphomaniac: Vol. II" kennengelernt. Zu dieser Zeit kamen sie erstmals zusammen.
2015 waren die zwei Ausnahmetalente in einen heftigen Streit in der Öffentlichkeit verwickelt. Vor einem Hotel in Tübingen geriet das Paar in seine Auseinandersetzung, die von einem Beobachter auf Video festgehalten wurde. LaBeouf hatte Anwohner gebeten, ihn zum Flughafen zu bringen, Goth versuchte ihren aufgebrachten Partner zum Bleiben zu überreden. Doch der schrie sie an: "Ich will dich nicht anfassen. Ich will nicht aggressiv sein. Das ist die Art von Scheiße, die eine Person ausfallend werden lässt." Dann forderte er die Schauspielerin auf, ihm seinen Rucksack zurückzugeben. "Kann ich bitte meine Taschen haben? Ich will einfach nur meine Tasche. Bitte gib mir einfach meine Tasche", jammerte LaBeouf und meinte später, immer noch wütend, im Auto: "Wäre ich dort geblieben, hätte ich sie umgebracht."
Diese Eskalation war damals aber noch kein Grund, die Beziehung zu beenden. 2016 trauten sich die beiden im Rahmen einer exzentrischen Zeremonie in Las Vegas - mit einem Elvis-Imitator als Zeremonienmeister. Doch das Ehe-Glück war jedoch nicht von Dauer. 2018 kam es zur Trennung.
Damals sagte eine Quelle gegenüber Page Six: "Shia und Mia haben die Scheidung eingereicht. Die Trennung verläuft einvernehmlich, und alle Details des Scheidungsverfahrens werden vertraulich behandelt."
Doch Freunde zeichneten ein anderes Bild. "Mia hatte ziemliche Probleme mit Shia. Es war eine verrückte Beziehung und er ist sehr hitzig", hieß es aus dem Umfeld des Paares. Endgültiger Grund für das Einreichen der Scheidung, die offiziell nie vollzogen wurde, war offenbar LaBeoufs Romanze mit Sängerin FKA Twigs, mit der der Schauspieler daraufhin zwischen 2018 und 2019 liiert war.
Ende 2020 warf FKA Twigs Shia LaBeouf physischen und emotionalen Missbrauch vor und verklagte ihn.
LaBeouf, der sich nach der Trennung von der britischen Sängerin zwischenzeitig einer stationärer Behandlung wegen seiner Alkohol-Probleme und einer posttraumatischen Belastungsstörung unterzog, zeigte sich später reumütig gegenüber Mia Goth. In einer Folge des Podcasts Real Ones sprach er darüber, dass einzig Goth während seines Klinik-Aufenthalts zu ihm gehalten habe. "Sie gab mir Hoffnung, als ich wirklich am Ende meiner Kräfte war", erzählte La Beouf in dem Interview und meinte, dass Goth ihm damals "das verdammte Leben gerettet" habe.
2020 versöhnten sich Shia und Mia, und 2022 wurde bekannt, dass Goth mit dem gemeinsamen Kind schwanger ist. Töchterchen Isabel kam im März 2022 zur Welt - doch nur vier Jahre später scheint sich abermals die Scheidung anzubahnen.
Kommentare