Ehestreit endete mit Notruf: Dramatische Details zur Trennung von Mia Goth und LaBeouf

Eine Zeit war es ruhig um Hollywoods Enfant Terrible Shia LaBeouf. Doch nun mehren sich alarmierende Schlagzeilen. Nachdem der Schauspieler wegen einer Bar-Schlägerei festgenommen wurde, wurde kurz darauf publik, dass es auch in seinem Privatleben mal wieder turbulent zugeht. Page Six berichtete diese Woche unter Berufung auf Insider, dass sich LaBeouf und seine Frau Mia Goth bereits vor einiger Zeit getrennt haben sollen. Goth und LaBeouf sollen schon Länger getrennt leben Ein Insider behauptet gegenüber Page Six, dass die Trennung des On-Off-Paares bereits vor fast einem Jahr erfolgt sei. Ob LaBeouf und Goth die Scheidung eingereicht haben, ist derzeit unklar. Der "Transformers"-Star soll das gemeinsame Heim aber verlassen haben und nach New Orleans gezogen sein, um näher bei seiner Familie zu sein. Offiziell bestätigt wurde die jüngste Trennung des Paares bisher nicht, aber es kommen weitere Details über die Beziehungskrise ans Licht. Laut Daily Mail soll es offenbar Goth gewesen sein, die den Schlussstrich gezogen habe - nach neun Jahren Ehe, die schon einmal vor dem Aus-Stand.

Polizei vor Trennung mehrfach zu Shia LaBeoufs Haus zitiert Das Nachrichtenportal TMZ berichtet indes, dass es zwischen LaBeouf und Goth wild zugegangen sein soll, bevor es zu der kolportierten Trennung kam. Zum Haus des Paares in Los Angeles soll mehrfach die Polizei gerufen worden sein, bevor LaBeouf nach New Orleans zog. So wurde laut Dokumenten, die TMZ erhalten hat, unter anderem im November 2024 ein Notruf wegen einer "Störung der öffentlichen Ordnung zwischen einem Ehepaar" aus dem Haus des "Transformers"-Stars getätigt. Am Telefon sei eine "unkooperative Frau" zu hören gewesen, bei der es sich laut TMZ um Goth gehandelt haben soll, die wiederholt "geh einfach" sagte, um ihren Ehepartner zum Verlassen der Hauses zu bewegen. Im Hintergrund sei ein "fluchender Mann" zu hören gewesen. TMZ berichtet, die Pressestelle der Stadt Pasadena habe bestätigt, dass es sich um die Bewohner des Haushalts des Hollywoodpaares gehandelt hat, obwohl damals kein offizieller Polizeibericht erstellt worden sei.