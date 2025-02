Mia Farrow (80) über ihre Ehen, ihre 14 Kinder und die Karriere

Farrow hat 14 Kinder, vier von drei verschiedenen Vätern (Sinatra, Previn und Allen), zehn sind adoptiert. Ihr querschnittgelähmter Sohn Thaddeus beging 2016 Selbstmord. Sie lebt auf ihrer Farm in Connecticut und ist bis heute eine engagierte Aktivistin, die sich unermüdlich für humanitäre Zwecke einsetzt.

KURIER: Was war der große Traum als junges Mädchen?

Mia Farrow: Ich wollte eine große Karriere, einen großartigen Mann und ein großes Leben. Man muss groß denken – das ist der einzige Weg, es zu erreichen. Ich konnte es einfach nicht ertragen, anonym zu sein.

Sie hatten drei Männer in Ihrem Leben, die als Genies in ihrem jeweiligen Fach gelten: Frank Sinatra, André Previn und Woody Allen. Haben Sie trotz allem, was passiert ist, noch gute Erinnerungen?

An einen davon absolut nicht, nicht für alles Geld der Welt. An die anderen beiden, ja. Mit Frank Sinatra und André Previn hatte ich gute Erfahrungen, sie haben Balance in mein Leben gebracht. Mit Frank ( 1998) war ich bis zu seinem Tod befreundet, und André ( 2019) und ich telefonierten dreimal die Woche miteinander, bis er verstarb.