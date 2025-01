"Magnum" Tom Selleck wird 80: Warum er nicht "Indiana Jones" gespielt hat

Es war eine logische Sache für mich, weil ich in L.A. aufgewachsen bin. Als ich begann, gab es noch diese Fixverträge von den Studios. 20th Century Fox nahm mich unter Vertrag, für 35 Dollar die Woche. Nach eineinhalb Jahren feuerten sie mich, weil ich nur einen Filmjob bekommen hatte. Aber der war immerhin in „Myra Breckenridge“ mit Cary Grant und Mae West . Mae West hat mich unter ihre Fittiche genommen. Ich hatte nur eine Szene, ich spielte den ‚Jungen Draufgänger Nummer 3‘. Ich musste vorsprechen für die Rolle, in ihrer Garderobe. Das zweite Vorsprechen war bei ihr zuhause. Sie hatte Bedenken, mir die Rolle zu geben, weil ich ihr zu groß war. Sie sagte, „kannst du die Beine spreizen und so dastehen, damit du kleiner wirkst?“ Sie hat mich voll ausgecheckt, und ich war total verschreckt. Aber ich habe sie vergöttert, sie war die witzigste Person, die ich je kannte.

Gar nicht. Wir sind aus Detroit nach L.A. umgezogen und haben in einem 110m2 Reihenhaus im San Fernando Valley gelebt. Ich bin eigentlich ein Stadtkind. Ich glaube es waren die Westerns der 1970er Jahre, in denen ich mitspielte, durch die ich das Land lieben lernte. Ich machte einen Film namens „The Sacketts“ mit Glenn Ford und Sam Elliott , und später „Monte Walsh“ und konnte vorher nicht mal reiten. Als ich den Wrangler Award von der Cowboy Hall of Fame bekam, war ich überglücklich, akzeptiert zu werden. Ist bis heute mein Lieblingspreis. Ihre Tochter zieht Pferde Hollywood vor…

Sie haben schon einige Male Väter gespielt. Was haben Sie mit diesen Charakteren gemeinsam?

Nicht alle Väter im Film und TV sind gute Beispiele. Ich meine, Homer Simpson ist ein Idiot. Es gibt viele idiotische Väter. So was wollte ich nie spielen. In „Blue Bloods“ ist Frank Reagan ein Patriarch mit Fehlern, dem aber das Wohl seiner Familie am wichtigsten ist. Ich habe Glück, ich könnte 20 Jahre in Therapie gehen und trotzdem nichts finden, was ich meinen Eltern vorwerfen könnte. Ich imitiere in dieser Rolle nicht meinen Vater, aber ich musste an ihn denken, weil er immer so bodenständig war, weil er seinem Wort treu blieb, und das hat er mit der Figur gemeinsam.

Wie sehr hat sich das Fernsehen seit „Magnum“ verändert?

Es gibt mehr Reality Shows. Ich kann da nur mit den Augen rollen. Weil die haben mit Realität nichts zu tun. Die engagieren schlechte Schauspieler für wenig Geld. Und Ruhm ist bei denen das Ziel, nicht ein Beiprodukt der Arbeit. Das ist einfach lächerlich.

Hat man Ihnen nicht "Indiana Jones" vor Harrison Ford angeboten?

Ja, und ich hatte gerade den Piloten für „Magnum“ gemacht. Die Produzenten konnten sich nicht mit CBS einigen, weil die mich nicht freigeben wollten. Dann ging die Rolle an Harrison Ford. Und er war so perfekt dafür.