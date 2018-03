Mette-Marits rebellischer Sohn: Neue Freundin ist Playboy-Model

Erst vor einigen Monaten hat er mit Party-Exzessen für Schlagzeilen gesorgt, nachdem er sich von Freundin Linn Helena Nilsen getrennt hat, jetzt soll Marius Borg Høiby aber schon wieder bis über beide Ohren verliebt sein.

Bad Boy

Der Sohn von Prinzessin Mette Marit wollte sich der strengen Etikette am Hof nie so richtig anpassen. Er gibt lieber den Bad Boy, der sich nicht an royale Richtlinien hält. Das hat er mit der Auswahl seiner neuen Freundin wieder unter Beweis gestellt.