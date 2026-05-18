MeToo vorbei? Hollywood-Star Cate Blanchett warnt

Zwischen rotem Teppich und Branchen-Debatten hat Cate Blanchett beim Filmfestival die #MeToo-Bewegung kritisch eingeordnet. Aus ihrer Sicht sei die anfängliche Dynamik in Hollywood schnell wieder verloren gegangen – die Bewegung sei "rasch abgewürgt worden".

"Warum wird das zum Schweigen gebracht? Warum wird das unterdrückt?", fragte die Oscar-Preisträgerin ("Blue Jasmine", "Aviator") in einem auf X veröffentlichten Videoausschnitt des US-Branchenblatts Variety. Damit werde sichtbar, dass es eine systematische Ebene von Missbrauch gebe. Gleichzeitig erinnerte Blanchett daran, dass #MeToo längst über die Filmbranche hinausreiche und auch Frauen ohne öffentliche Plattform ihre Erfahrungen teilten.