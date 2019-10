Met Gala: Jared Leto weiß nicht, wo sein Kopf ist

"Ab mit dem Kopf", hat sich der Schauspieler wohl gedacht - und ist mit der 11.000 Dollar teuren Replik auch ebenso kopflos umgegangen, wie es scheint. Die ist nämlich spurlos verschwunden.

Auf die Frage, wo sich sein Kopf denn befinde, konnte Leto dem GQ Magazin im Interview lediglich antworten: "Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung". Er selbst habe seinen körperlosen Kopf aber nicht irgendwo liegen lassen. "Ich glaube, dass ihn vielleicht jemand gestohlen hat", erklärt sich Leto das fehlende Pendant. Falls ihn jemand fände, solle er ihn bitte im nächstbesten Gucci-Geschäft gegen ein Paar "dreckige Sneaker" eintauschen.

In den letzten Jahren flaniert Jared Leto zumeist in Gucci-Kreationen über die roten Teppiche dieser Welt. Und das mit Genuss. Von den Schneidern des Luxus-Modehauses ist er nurmehr begeistert: "Eine unglaubliche Gruppe von Menschen. So talentiert, so begabt."