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An welchem Merkmal Popsänger Johannes Oerding ein gutes Hotel erkennt

Musiker Oerding vom Niederrhein, der schon lange in Hamburg wohnt, bringt am Freitag sein 8. Studioalbum namens "Hotel" raus.
24.03.2026, 15:28

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Johannes Oerding im schwarzen Anzug mit schwarzem Hut auf einem Event.

Für den deutschen Popsänger Johannes Oerding (44) ist die Dusche das wichtigste Qualitätsmerkmal eines Hotelzimmers. "Wenn aus den Löchern vom Duschkopf überall Wasser rauskommt und es nicht irgendwo verkalkt oder verstopft ist, dann weiß man, da kümmert sich jemand und macht regelmäßig sauber", sagte Oerding. "Ich bin ein großer Fan von Duschen, die funktionieren und ordentlich Druck haben."

Der Musiker vom Niederrhein, der schon lange in Hamburg wohnt, bringt am Freitag sein achtes Studioalbum namens "Hotel" raus. Viele der Songs seien auf Reisen oder eben in Hotels entstanden. "Ich habe so ziemlich jedes Hotelzimmer schon mal gesehen, von 0 bis 5 Sterne und am Ende: schlafen kann man überall."

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Warum Oerding das Hotel-Leben schätzt

Er verbringe gerne Zeit in solchen Unterkünften, nicht nur während einer Tournee. "All die Dinge, die einen zu Hause ein bisschen nerven, wie Betten beziehen und Kühlschrank auffüllen, passieren in einem Hotel von selbst." Außerdem fühle er sich dort sehr anonym. Und beobachte gerne Leute in der Lobby.

Agenturen, kurier.at, kat  | 

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