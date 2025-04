Melinda Gates enthüllt wahren Grund, wieso sie Beziehung mit Bill "beenden musste"

2021 hatten sich Bill Gates und Melinda French Gates nach rund 27 Ehejahren scheiden lassen. "Nach reiflicher Überlegung und viel Arbeit an unserer Beziehung haben wir beschlossen, unsere Ehe zu beenden", schrieben sie damals.

Während eines Auftritts in der "Late Show With Stephen Colbert " sprach French Gates nun über das Ende ihrer Ehe.

Melinda French Gates über mangelndes Vertrauen in Ehe

Die Philanthropin und Schriftstellerin bewarb ihre neuen Memoiren "The Next Day: Transitions, Change, and Moving Forward". Dabei sprach sie auch offen über die Trennung von ihrem langjährigen Partner.

Um eine "vertrauensvolle Beziehung, die ich mir in einer Ehe wünsche" zu haben, müssten beide Partner ehrlich zueinander sein, so die 60-Jährige. "Und wenn das nicht möglich ist, kann es keine Intimität und kein Vertrauen geben. Letztendlich musste ich gehen", sagte sie über ihre Entscheidung, die Ehe mit Bill Gates zu beenden.