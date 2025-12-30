Mel Gibson und Rosalind Ross trennen sich nach neun Jahren

Hollywoodstar Mel Gibson und die Drehbuchautorin Rosalind Ross haben sich nach neun Jahren Beziehung getrennt. Das bestätigte das Paar dem US-Magazin People. Die Trennung erfolgte demnach bereits vor rund einem Jahr.

"Auch wenn es traurig ist, dieses Kapitel unseres Lebens zu beenden, sind wir mit einem wunderbaren Sohn gesegnet und werden weiterhin die bestmöglichen Eltern für ihn sein", erklärten Gibson und Ross gemeinsam in einem Statement, aus dem People zitierte.