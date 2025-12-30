Stars

Mel Gibson und Rosalind Ross trennen sich nach neun Jahren

Rosalind Ross war 34 Jahre jünger als der Hollywoodstar. Mel Gibson will Sohn gemeinsam mit der Autorin erziehen.
30.12.25, 21:51
Hollywoodstar Mel Gibson und die Drehbuchautorin Rosalind Ross haben sich nach neun Jahren Beziehung getrennt. Das bestätigte das Paar dem US-Magazin People. Die Trennung erfolgte demnach bereits vor rund einem Jahr.

 "Auch wenn es traurig ist, dieses Kapitel unseres Lebens zu beenden, sind wir mit einem wunderbaren Sohn gesegnet und werden weiterhin die bestmöglichen Eltern für ihn sein", erklärten Gibson und Ross gemeinsam in einem Statement, aus dem People zitierte.

Mel Gibson hat insgesamt neun Kinder

Der 69-jährige Schauspieler und Regisseur und die 35-jährige Autorin wollen ihren achtjährigen Sohn Lars demnach weiterhin gemeinsam erziehen. Kennengelernt hatte sich das Paar 2014 über gemeinsame Freunde. Sohn Lars kam 2017 zur Welt – kurz vor Gibsons Oscar-Nominierung als bester Regisseur für das Kriegsdrama "Hacksaw Ridge".

Gibson hat insgesamt neun Kinder. Aus seiner Ehe mit Robyn Moore stammen sieben, zudem hat er eine Tochter mit der Musikerin Oksana Grigorieva. Zuletzt arbeitete der Schauspieler an der Fortsetzung seines Bibelfilms "The Passion of the Christ".

