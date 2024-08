"Mein Junge hat Krebs": Lindsey Vonn teilt traurige Nachricht

"Leo ist mein erster Hund, er ist seit 11 Jahren bei mir und ich kann mir ein Leben ohne ihn gar nicht vorstellen", so Vonn in ihrem herzzerreißenden Posting, welchem sie eine Reihe an Fotos von sich und ihrem Hund hinzufügte. "Ich werde so viel Zeit wie möglich mit ihm verbringen und ihn in den kommenden Monaten bei all seinen Behandlungen unterstützen."