Royal-Experten klären auf: So funktioniert die "Instution"

Die britische Königsfamilie kann man als Familie sowie als Familienunternehmen bezeichnen: Zwar ist die britische Königsfamilie eine Gruppe von Menschen, die eng mit der Königin verwandt ist, sie wurde aber auch als das "am längsten bestehende Familienunternehmen" Großbritanniens bezeichnet.

Die geschäftliche Seite wird oft mit der königlichen Institution oder der Institution der Monarchie in Verbindung gebracht.

Es gibt unterschiedliche Theorien darüber, warum das Königshaus als "Firma" bezeichnet wird. Die Bezeichnung wird aber weithin Prinz Philip zugeschrieben. Die Autorin Marlene Koenig behauptet, dass der Ausdruck vom Ehemann der Queen geschaffen wurde, als dieser 1947 Elizabeth heiratete. "Er behauptete, ein Familienunternehmen, eine Familie oder eine Firma geheiratet zu haben", erklärt die Royal-Expertin

Wie viele Menschen arbeiten für die königliche Familie?

Wer sich vielleicht gefragt hat, wie viele Menschen denn eigentlich für die königliche Familie, bzw. die Firma arbeiten, dem kann gesagt werden: Es gibt Tausende, die für die Monarchie tätig sind. Die Queen schenkt jedes Jahr jedem ihrer rund 1.500 Mitarbeiter einen traditionellen Weihnachtspudding.

Zu den wichtigsten Abteilungen gehören unter anderem neben der Kommunikationsabteilung, das Büro des Privatsekretärs, welcher sozusagen als oberster Krisenmanager in Buckingham Palace fungiert, das Büro "Privy Purse and Treasurer's Office" (zu Deutsch in etwa "die königlichen Privatschatulle"), zu der auch das Personalbüro und die IT gehören, die Haushaltsabteilung, das Büro von Lord Chamberlain - eine Stelle, die der Funktion des Kämmerers oder Hofmarschalls entspricht - und der Royal Collection Trust, welche die Kunstsammlung der britischen Königsfamilie verwaltet.

Wieso musste Meghan Wertgegenstände abgeben?

Herzogin Meghan beklagte sich gegenüber Oprah auch darüber, dass sie ihre persönlichen Wertgegenstände - darunter ihren Schlüssel, ihren Pass und ihren Führerschein - dem Palast anvertrauen musste, als sie Prinz Harry heiratete. Royal-Experten erklären, dass es sich dabei um eine reine Sicherheitsmaßnahme handle. "Man geht davon aus, dass die wertvollen persönlichen Dokumente der Royals in einem Safe aufbewahrt werden - unter dem wachsamen Auge all des Sicherheitspersonals des Palastes", so Robert Finch, Vorsitzender der Pro-Monarchie-Gruppe The Monarchist League of Canada. Man wolle damit auf der einen Seite vermeiden, dass diese verloren gehen. Andererseits hat man die Reisedokumente gerne an einem Ort, wen man offizielle Reisen im Namen der Krone plane.