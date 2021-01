Meghan Markles Anwälte wollen royale Schlammschlacht verhindern

Im Rechtsstreit mit der britischen Zeitung Mail on Sunday hat der Anwalt von Herzogin Meghan die Gegenseite beschuldigt. "Auszüge aus einem privaten und sehr persönlichen Brief, den die Klägerin an ihren Vater geschrieben hat, für Millionen von Lesern der Mail on Sunday und MailOnline zu veröffentlichen [...], war ein klarer und ernsthafter Eingriff in das Recht auf Privatsphäre", sagte Justin Rushbrooke bei einer virtuellen Anhörung in London.