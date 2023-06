Meghan bald Hauptverdienerin? Gerüchte um Vertrag mit Luxus-Marke

"Meghan ist alles, worüber alle reden", behauptet ein namentlich nicht genannter Prominenter aus Beverly Hills. "Seit Wochen gibt es Gerüchte, dass sie kurz davor steht, einen Vertrag mit Dior zu unterzeichnen

, was die Gerüchteküche auf Hochtouren gebracht hat", so der Insider. Sollte Meghan dies gelingen, würde sich auch niemand mehr daran erinnern, dass ihr Podcast nach nur einer Staffel abgesetzt wurde.

Meghan will sich angeblich neu erfinden

Ari Emanuel, der Chef der Talentagentur WME verfolge die Mission, Meghan neu zu erfinden, auf Hochtouren, berichtet die Daily Mail weiter.

Seit ihrer Unterzeichnung ihres WME-Vertragts soll die Herzogin in Meetings vertieft sein. Notwendige Schritte - vor allem da auch der Streaming-Gigant Netflix eine "laufende Überprüfung" seines Multi-Millionen-Deals mit den Sussexes durchführen soll.

Neue Marke: Meghan bald die Hauptverdienerin?

"Wir wussten, dass die Spotify-Ankündigung kommen würde", behauptet eine WME-interne Quelle. "Es könnte für alle anderen ein Schock sein, aber wir arbeiten seit Wochen an einer Änderung der Marke Meghan."

"Ari ist der Beste in der Branche, wenn es um Firmengeschäfte und Geldverdienen geht", so die Quelle über Meghans neuen Agenten. Dieser freue sich darüber, die Herzogin zu vertreten und soll in das Projekt seine ganze Energie hineinstecken.

Angeblich nicht ohne Erfolg. "Die Angebote strömen in Strömen herein, auch von anderen Podcast-Plattformen", heißt es - und wenn die Gerüchte stimmen, dürfte in der Ehe der Sussexes bald nicht mehr Harry, sondern Meghan die Hauptverdienerin sein.