Nachwuchs-Star Maya Lauterbach: Warum ihr Vater gegen die Karriere war

Als Tochter von Schauspiel-Legende Heiner Lauterbach wurde Maya Lauterbach ins Showbusiness hineingeboren. Bereits als Kind schnupperte sie Filmluft - im Alter von zwei Jahren war sie an der Seite ihres Vaters in der Komödie "Zwei Männer und ein Baby" (2004) zu sehen. 2005 folgte ein weiterer Auftritt im Film ihres Papas "Andersrum."

Maya Lauterbach im neuen "Helen Dorn"-Krimi

Inzwischen verfolgt Maya fleißig ihre eigene Schauspielkarriere. In ihrem neuen Kinofilm "Ein fast perfekter Antrag" von Marc Rothemund, der am 26. Februar 2026 in die deutschen Kinos kam, ist die heute 23-Jährige abermals an der Seite von Heiner Lauterbach zu sehen. Zuletzt stand sie für die ZDF-Krimireihe "Helen Dorn" vor der Kamera, ohne ihren Vater. In "Verdammte Familie" spielt die Jungschauspielerin als 16-jährige Tamara die Tochter von Helen Dorns krimineller Halbschwester Luisa.

Ihr Schauspieltalent kann sich sehen lassen, auch wenn ihr berühmter Vater einmal in einem Interview mit der deutschen Gala betonte, dass er seine Tochter keineswegs in die Filmbranche drängen wollte. "Für mich gibt es nur eines. Maya soll glücklich sein", erzählte der Filmstar. "Sie soll das, was sie macht, gut machen und mit Leidenschaft dabei sein."

"Sie kann auch Gärtnerin werden oder in die Politik gehen. Allerdings kann ich dann nicht so viel beisteuern", so Lauterbach damals - der auf die Schauspielerfolge seines Sprösslings inzwischen aber durchaus stolz sein kann.