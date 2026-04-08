Matthew McConaughey nach Typ-Veränderung nicht wiederzuerkennen
Er ist für seine Charakterrollen bekannt. Anfang der 2010er Jahre krempelte Matthew McConaughey seine Karriere und sein Aussehen grundlegend um und wechselte von romantischen Komödien zu von der Kritik gefeierten dramatischen Darbietungen. Nun überrascht er auf Instagram mit einer Typtransformation.
Matthew McConaughey mit blonden Zöpfen
Auf einem neuen Instagram-Foto zeigt sich der 59-Jährige mit leuchtend blonden Zöpfen. "Das Vergnügen ist gut für dich", schrieb er unter ein Bild, auf dem er auf einem Tennisplatz zu sehen ist. McConaughey trägt eine knallbunte Badehose mit tropischem Muster und einen hellrosa, mit Federn besetzten Morgenmantel. Dazu eine große silberne Halskette mit Anhänger, eine Brille an einer Kette und eine cremefarbene Bauchtasche. Ein rot-schwarzer Wilson-Tennisschläger liegt neben seinem linken Fuß auf dem Boden, auf dem der Schauspieler sitzt.
Auf den ersten Blick würde man ihn so vielleicht nicht erkennen, wüsste man nicht, dass es sich um McConaughey handelt.
Ob seine Veränderung für eine Schauspielrolle gedacht ist, bleibt ungewiss. Wenn es um seine Filmkarriere geht, sind Typveränderungen aber kein unbekanntes Terrain für den talentierten Texaner. So hat er für seine Oscar-prämierte Rolle in "Dallas Buyers Club" drastisch an Gewicht verloren. Im Film "Gold - Gier hat eine neue Farbe" (Originaltitel: "Gold") aus dem Jahr 2016 trägt er eine Glatze und nahm für die Rolle deutlich an Gewicht zu.
Kommentare