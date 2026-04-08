Matthew McConaughey nach Typ-Veränderung nicht wiederzuerkennen

Er ist für seine Charakterrollen bekannt. Anfang der 2010er Jahre krempelte Matthew McConaughey seine Karriere und sein Aussehen grundlegend um und wechselte von romantischen Komödien zu von der Kritik gefeierten dramatischen Darbietungen. Nun überrascht er auf Instagram mit einer Typtransformation.

Matthew McConaughey mit blonden Zöpfen

Auf einem neuen Instagram-Foto zeigt sich der 59-Jährige mit leuchtend blonden Zöpfen. "Das Vergnügen ist gut für dich", schrieb er unter ein Bild, auf dem er auf einem Tennisplatz zu sehen ist. McConaughey trägt eine knallbunte Badehose mit tropischem Muster und einen hellrosa, mit Federn besetzten Morgenmantel. Dazu eine große silberne Halskette mit Anhänger, eine Brille an einer Kette und eine cremefarbene Bauchtasche. Ein rot-schwarzer Wilson-Tennisschläger liegt neben seinem linken Fuß auf dem Boden, auf dem der Schauspieler sitzt.