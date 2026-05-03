Mario Adorf schickte vor seinem Tod ein Paket an Iris Berben

Am 8. April 2026 verstarb Schauspiellegende Mario Adorf nach kurzer Krankheit. In der Münchner Jesuitenkirche St. Michael fand jetzt seine emotionale Verabschiedung statt.

Viele seiner Wegbegleiter waren vor Ort, wie zum Beispiel Senta Berger , Veronika Ferres , Axel Milberg oder Uschi Glas , um Adorfs Witwe Monique Beistand zu leisten.

Besonders berührend war die Rede von Schauspielerin Iris Berben, die Adorf laut der deutschen „Bild“ als ihren „Komplizen der Kunst und des Lebens“ bezeichnete.

Sie erzählte auch, dass Adorf ihr vor ein paar Wochen ein Paket geschickt hätte.

„Ein ziemlich großes Paket – mit innenliegendem Brief. Du schriebst, dass es Zeit sei, sich von einigen Lieblingsdingen zu trennen und du auf der Suche nach passenden Adressaten seist. Und so gelangte eine Bronze Statue des Berliner Bildhauers Fritz Reuter – “Moses mit Gesetzestafeln„ – zu mir. Da gehöre sie hin und ich wisse, warum – schriebst du mir“, so Berben in ihrer Rede.